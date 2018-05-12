Reşadiye'deki kayıp çocuklar yeniden aranıyor

Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan ve o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.