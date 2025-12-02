Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan...
Trafikte, kaldırımda, parkta... Son bir kaç yıldır peş peşe düzenlemeler yapılan ''elektrikli scooter''lar için coğrafi çitleme, konum bilgisi paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu getirildi...
Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde çeşitli düzenlemelere gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre; coğrafi çitleme, veri paylaşımı, izin süreleri, çağrı merkezi zorunluluğu ve yerli üretim şartı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi.
Yapılan değişiklikle ‘coğrafi çitleme' tanımı yönetmeliğe eklendi. Coğrafi çitleme kapsamında, belirli alanlara giriş veya bu alanlarda yapılabilecek eylemler yazılım üzerinden sınırlandırılacak.
Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.