Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan...

Yetki belgesi sahiplerinin e-skuterlerin seri, plaka ve ID numaralarını ve konum bilgilerini U-Net sistemine işleme zorunluluğu güçlendirildi. Buna göre; sürüşe başlanan skuterlerin konumu 3 dakikada bir, sürüşü bitenlerin konumu en geç 10 dakika içinde, sürüş dışı her hareketin konumu anlık bildirilecek. Yönetmeliğe göre işletmeler, her ay düzenli olarak kaza ve şikayet verilerini U-Net'e iletecek.