Restoranda 8 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu

Bilirkişi raporunda, restoran sahibi L.Y.'nin iş yerini bir firmadan devralmasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yenilemesi için Nazilli Belediyesine başvurmadığı, ayrıca devir işlemini de bildirmediği belirtildi.

Arızalı tüpün birkaç gün öncesinden bayiye bildirilmesine rağmen olay gününe kadar iş yerinde kaldığına dikkat çekilen raporda, "Tesisatın hatalı olmasına karşın iki adet sanayi tipi tüpün işletme içerisinde bulunması ve LPG tüp tedarikçisi bayi çalışanının açık alev ve sıcak yüzey olan işletme içerisinde müdahale etmesiyle olay meydana gelmiştir. Tüpün bayi çalışanı tarafından değişimi esnasında açığa çıkan gazın ısıyla buluşması ve parlama olması sonucu ortamda oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ve aşırı ısıya maruz kalınmasıyla 8 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yangın söndürmeyle ilgili sistem ve malzemelerin tam ve sağlam olduğu kaydedilen raporda, herhangi bir yangın başlangıcında söndürülebilecek tedbirlerin alındığının tespit edildiği aktarıldı.