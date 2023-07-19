Restoranda 8 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, iki sanayi tüpünün açık ateşin yanında değiştirilmesi sonucu patlamanın yaşandığı bilgisi yer aldı.
Aydın'da 8 kişinin öldüğü restorandaki patlamaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen 6 kişilik bilirkişi heyetinden 5'inin hazırladığı raporda, iş yerinin teknik özellikleri, ruhsatının olup olmadığı ile tüp firması ve çalışanına ilişkin bilgilere yer verildi.
Diğer bilirkişi ise farklı düşünceye sahip olduğunu ifade ederek şerh hazırladı.
Hazırlanan rapor, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Bilirkişi raporunda, restoran sahibi L.Y.'nin iş yerini bir firmadan devralmasına rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yenilemesi için Nazilli Belediyesine başvurmadığı, ayrıca devir işlemini de bildirmediği belirtildi.
Arızalı tüpün birkaç gün öncesinden bayiye bildirilmesine rağmen olay gününe kadar iş yerinde kaldığına dikkat çekilen raporda, "Tesisatın hatalı olmasına karşın iki adet sanayi tipi tüpün işletme içerisinde bulunması ve LPG tüp tedarikçisi bayi çalışanının açık alev ve sıcak yüzey olan işletme içerisinde müdahale etmesiyle olay meydana gelmiştir. Tüpün bayi çalışanı tarafından değişimi esnasında açığa çıkan gazın ısıyla buluşması ve parlama olması sonucu ortamda oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ve aşırı ısıya maruz kalınmasıyla 8 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yangın söndürmeyle ilgili sistem ve malzemelerin tam ve sağlam olduğu kaydedilen raporda, herhangi bir yangın başlangıcında söndürülebilecek tedbirlerin alındığının tespit edildiği aktarıldı.
"TÜPLERİN İÇERİDE BULUNMASI İŞLETME KUSURU"
Raporda, kazaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu:
"Tüplerin içeride bulunması bina kusuru değil işletme kusurudur. Gerek kendi üzerindeki vidalı vanası arızalı olan, gerekse çalışmakta olan tüplerin kazanın olmasında bir etkisi yoktur. Vanası arızalı olan tüp en az 4 gündür restoranda durmaktadır, kaza tüp dağıtım elemanının müdahalesi ile meydana gelmiştir. İşletme içerisindeki tüp tesisatının birçok hatası bulunmaktadır. Mevcut tesisatın onaylı projesi yoktur. Kabul edilebilir değildir. Ancak kaza, tesisatın bir hatasından da kaynaklanmamıştır. Öncelikle boş ya da dolu LPG tüpü, işletme içerisinde olmamalıydı. Vanası arızalı olan tüp için arızalı tüp prosedürü uygulanmalıydı. Tüpün arızalı olduğu tespit edildiğinde derhal arızalı olarak etiketlenmeli ve kullanıcının mekanından çıkartılmalıydı. Yine arızalı etiketi ile tüp dolum tesisine ulaştırılmalıydı. Her ne olursa olsun açık alev ve sıcak yüzeyin bulunduğu kapalı mekanda tüp değişimi işlemi yapılmamalıydı. Tüplerin, konumlandırıldığı yer olan bodruma inen merdiven eşiğinde bulunmamalıydı."