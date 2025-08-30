  1. Anasayfa
  4. Restoranda çıkan yangın evler ve otele sıçradı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan cağ kebabı dükkanlarında çıkan yangın çok sayıda iş yeri ve eve sıçradı...

Kaynak: DHA / İHA
Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde cağ kebabı lokantasının çatısında başlayan ve kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangın evlere ve otele sıçradı. 

Yangının ardından bölgeye gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarından takviye ekipler bölgeye sevk edildi. 

Bölgede bulunan çok sayıda iş yerine de sıçrayan yangında dükkan sahipleri iş yerlerindeki eşyaları dışarı çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi olay yerinde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı.

