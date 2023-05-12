Restorasyonu tamamlanmıştı: Kız Kulesi'ne ilk günden ziyaretçi akını

"BU HALİ BAMBAŞKA OLMUŞ"

Ailesiyle birlikte gelen Yusuf Yılmaz, "Çok güzel olmuş. Yıllardır Üsküdar'da oturuyoruz. Bu hali bambaşka olmuş. Gerçek halini yansıtması açısından da daha bir gurur verici olmuş. Daha önce gelmiştik. O zaman özel bir işletmeye aitti. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor." dedi.