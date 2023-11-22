Restore edilen Galata Kulesi'nde titiz çalışma: 4 parça halinde indirilecek

3 MİLİMLİK KURŞUNLARLA KAPLANACAK

İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı Nevhiz Deniz Koyukan, "Göçmen kuşların buradaki konaklama süresi Nisan sonu ve Ekim sonu arasında olduğu için fiili olarak işe başlamamız 1 Kasım’ı buldu. 1 Kasım’da 8’inci katın kapatılma onayıyla beraber külaha iskele kurma çalışmalarına başlandı. Öncelikli olarak kurşun imalatına, söküm işlerine başladık. Bu arada cephe duvarlarının, bütün beden duvarlarımızdaki doluluk, boşluk inceleme çalışmalarımız yapıldı. Hatta yapılmaya devam ediyor. Dış cephede platformlu vinçlerle dış cephedeki bozulmalar, taş, tuğla, derz bozulmaları tespitleri yapıldı. Bunlar bölge bölge işlenerek laboratuvarla ortak çalışarak buralarda yapacağımız müdahale yöntemleri gündeme gelecek. Buna göre de sistemli bir müdahale çalışmasına gireceğiz. Kurşunlarımız sökülmeye devam ediyor. İzabeye gönderilmekte. Bütün külahın kendi kurşunu eritilerek izabeden gelecek 3 milimlik rulolarla kendi kurşunuyla kaplanacak" dedi.