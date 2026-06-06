Reyhanlı katliamı davasında karar çıktı; aileler gözyaşlarına boğuldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı davasında karar açıklandı. Ankara'daki mahkeme; Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel’e 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 921'er yıl hapis cezası verdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen ve 53 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin Ankara'da görülen davada tarihi karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel’i 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 921'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Yıllardır adalet bekleyen acılı aileler, adaletin tecelli ettiği bu kararı gözyaşları ve sevinçle karşıladı.
Karar duruşmasını Ankara'da takip ettikten sonra Hatay'a dönen şehit aileleri, suçluların en ağır cezayı almasından dolayı buruk bir sevinç yaşadı. Saldırıda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, devletin ve güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekti. Tuna, "Ankara'daki davada sanıklara verilen 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet cezası sonrası hem ağladık hem güldük hem de zılgıt çaldık. Mahkeme heyetine ve devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim için gerçekten büyük ve yüreklere su serpen bir karar" ifadelerini kullandı.
Verilen ağır cezalarla bir nebze olsun teselli bulan ailelerin şimdiki en büyük temennisi ise aralarında elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu firari teröristlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi. Evladı Halil Erdemci’yi yitiren anne Medine Erdemci, kararı duyduğunda büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Çok şükür karar çıktı ve en ağır cezayı aldılar. Dışarıdaki firarilerin de aynı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Biz evlatlarımızı geri getiremeyiz ama onlar bu cezayı alırsa en azından bir anne olarak bizim de yüreğimize su serpilir" dedi.
Oğlu Mehmet Koray Cüneydioğlu'nu kaybeden Saraç Cüneydioğlu ise acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu ancak adaletin tecelli etmesiyle içlerindeki yangının bir nebze hafiflediğini dile getirdi. Cüneydioğlu, "Her yakalanana müebbet verildi. Temennimiz patlamanın asıl müsebbibi olan firari Mihraç Ural'ın da yakalanmasıdır" şeklinde konuştu. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından şehitliklere koşan aileler, evlatlarının mezarı başında duygusal anlar yaşadı. Oğlu Oğulcan Tuna’nın kabrini ziyaret eden anne Fatma Tuna'nın, mezar başında "Gözün aydın oğlum, katiller müebbet ceza yedi" diyerek seslenmesi yürekleri dağladı.h