Reyhanlı katliamı davasında karar çıktı; aileler gözyaşlarına boğuldu

Verilen ağır cezalarla bir nebze olsun teselli bulan ailelerin şimdiki en büyük temennisi ise aralarında elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu firari teröristlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi. Evladı Halil Erdemci’yi yitiren anne Medine Erdemci, kararı duyduğunda büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "Çok şükür karar çıktı ve en ağır cezayı aldılar. Dışarıdaki firarilerin de aynı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Biz evlatlarımızı geri getiremeyiz ama onlar bu cezayı alırsa en azından bir anne olarak bizim de yüreğimize su serpilir" dedi.