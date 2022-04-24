Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Şanlıurfa'da yaşanan bir olay görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepkiye neden oldu. Şehirde ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, yakaladığı 13 yaşlarındaki bir çocuğu minibüse kilitledi. Bir süre araçta kilitli kalan çocuk, sıcak havadan etkilenerek araca tekme atarak ve havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı.