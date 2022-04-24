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  4. Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi

Şanlıurfa'da dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yakalanan ve araca kilitlenen 13 yaşındaki çocuğun sıcaktan fenalık geçirmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi - Resim: 1

Şanlıurfa'da yaşanan bir olay görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepkiye neden oldu. Şehirde ramazan ayı dolayısıyla dilencilere yönelik uygulama yapan zabıta ekipleri, yakaladığı 13 yaşlarındaki bir çocuğu minibüse kilitledi. Bir süre araçta kilitli kalan çocuk, sıcak havadan etkilenerek araca tekme atarak ve havalandırma boşluğundan sesini duyurmaya çalıştı.

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Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi - Resim: 2

Ağlayarak çevredekilerden yardım isteyen çocuğu fark edenler, zabıta minibüsünün yanına gelerek kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine toplanan kalabalıktakiler polisten yardım istedi.

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Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi - Resim: 3

Bu yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Bir süre sonra araç başına gelen sürücü, camiye namaz kılmaya gittiğini, kısa süreli araç başından ayrıldığını söyledi.

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Rezalet! Zabıta aracına kilitlenen çocuk sıcaktan fenalık geçirdi - Resim: 4

Kapısının açılmasıyla araçtan çıkan ve gözyaşı döken çocuğu çevredekiler teselli etti. Yaşananlar sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca zabıta görevlilerine tepki gösterildi.

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