Rezaletler bitmiyor... 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdi, öğrencinin sözleri şoke etti
35 yaşındaki İngilizce öğretmeni, 17 yaşındaki öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşarken öğrencinin sözleri şoke etti.
ABD'deki bir lisede, gazete manşetlerine taşınan bir rezalet yaşandı. Wisconsin'de bir lisede İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 35 yaşındaki kadın, 17 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini kabul etti.
AŞIK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
35 yaşındaki Abby Dibbs, hafta sonu evinde öğrencisiyle iki kez ilişkiye girdiğini itiraf etmesinin ardından, cinsel saldırı ile suçlandı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından okul ile ilişiği hemen kesilen kadın, 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Suç duyurusuna göre, 17 yaşındaki öğrenci, öğretmeniyle arasındaki uygunsuz ilişkiyi doğruladı ve 35 yaşındaki Dibbs'e aşık olduğunu söyledi.
"İSPİYONLAYAN KİŞİYE ÇOK KIZGIN"
Yasa gereği ismi gizli tutulan Portage Lisesi son sınıf öğrencisi, sapık öğretmen ile olan ilişkisini yetkililere "ispiyonlayan kişiye çok kızgın olduğunu" söyledi.