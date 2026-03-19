Rezidansta şüpheli ölüm: 9. kattan düşen genç doktor hayatını kaybetti
Edirne'de rezidansta yaşayan genç doktor, yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'de 112 Acil Komuta Merkezi’nde görevli Doktor K.Y. (32) şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi'nde bulunan rezidansın 9’uncu katında ikamet eden genç doktor, dairenin arka cephesinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç doktor, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç doktorun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kardeşini kaybetmiş
Genç doktorun bir süre önce kardeşini kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.