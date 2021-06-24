Rihanna ile Asap Rocky gece gezmesinde görüntülendi

PEMBE ELBİSE

Derin yırtmaçlı pembe bir elbise giyen Rihanna, başına da aynı renkte bir şapka taktı. ASAP Rocky, ise sürekli patlayan flaşlardan hem sevgilisini korumaya çalıştı, hem de kendisi korunmak için çabaladı. İki sevgili, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.