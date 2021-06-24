Rihanna ile Asap Rocky gece gezmesinde görüntülendi
Önceleri iyi arkadaş olan, bir yılı aşkın süredir de aşk yaşayan Rihanna ile Asap Rocky birlikte görüntülendi.
GECE GEZMESİ
Önceleri iyi arkadaş olan, bir yılı aşkın süredir de aşk yaşayan Rihanna ile Asap Rocky, birlikte çıktıkları gece gezmesinde görüntülendi. Her ikisi de 33 yaşında olan sevgililer, New York'ta bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.
PEMBE ELBİSE
Derin yırtmaçlı pembe bir elbise giyen Rihanna, başına da aynı renkte bir şapka taktı. ASAP Rocky, ise sürekli patlayan flaşlardan hem sevgilisini korumaya çalıştı, hem de kendisi korunmak için çabaladı. İki sevgili, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.
HASSAN JAMEEL İLE BİRLİKTEYDİ
Suudi iş insanı sevgilisi Hassan Jameel ile bir süre flört eden Rihanna daha sonra onunla yollarını ayırdı. Ardından da uzun süredir yakın arkadaşı olan ASAP Rocky ile birlikte olmaya başladı.
GEÇEN YILIN BAŞINDAN BERİ GÜNDEMDELER
Rihanna ile gerçek adı Rakim Athelaston Mayer olan ASAP Rocky'nin birlikte olduğu iddiaları geçen yılın başından bu yana gündemdeydi. İddialara göre Rihanna ile Hassan Jameel, üç yıllık ilişkilerini bitirmişti. Fakat bu iddialara her ikisinden de yanıt gelmedi.