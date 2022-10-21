Rihanna'dan hamilelik açıklaması

İç çamaşırından ilham alan parçalar, taytlar ve dekolteli sütyenlerin yer aldığı koleksiyonda spor giyim tasarımcısı olan Adam Selman ile çalışan müzisyen, “Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm Sport koleksiyonunu tanımlayan şey de bu” dedi.