Risk haritası değişiyor! Artık ilçelerin de rengi olacak

MAVİ VE SARI İLLERDE DAHA ESNEK TEDBİRLER

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan risk haritasına göre, mavi ve sarı renk koduna sahip olan illerde kısıtlamalar oldukça esnetildi. Buna göre; mavi ve sarı renk kodlu illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüz yüze eğitime de geçilen illerde, nikah merasimleri 1 saati geçmemek kaydı ile 100 kişi ile yapılabiliyor. Bu illerde 21.05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Bu illerde yine 07.00 ile 19.00 saatleri arasında kafeler, restoranlar, kıraathaneler açık.