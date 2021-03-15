Risk haritası değişiyor! Artık ilçelerin de rengi olacak
Türkiye, 1 Mart itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecine geçerken, bu akşam ikinci kez risk haritası açıklanacak. İllerde renk kodlarına göre uygulanacak yeni tedbirler ile ilgili farklı bir alternatifin de gündeme geldiği öğrenildi. Buna göre, illerin içindeki riskli ilçelerin de renklendirileceği ve farklı tedbirlerin uygulanabileceği belirtildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında 1 yıl geride kaldı. Dünya koronavirüs sürecinde 'Yeni Normal Hayat'ı tartışıyor. Vatandaş aşı haberleriyle umutlansa da, yine art arda gelen mutasyon haberleri ile karamsarlığa kapıldı.
ÇÖZÜMLER ARANIYOR
Sabah'ın haberine göre, bu süreçte ülkeler 'tam kapanma' yerine ekonomileri ve sağlık sistemini ayakta tutacak lokal çözümler üretmeye çalışıyor. Türkiye, güçlü sağlık sistemi altyapısı ile bu süreçten dünyanın birçok ülkesine nazaran daha az hasarla çıktı. Ancak virüsle mücadelede rehavete yer olmaması nedeniyle ekonomi ve sağlık sistemini dinamik tutacak çözümler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Bilim Kurulu'nca üretilmeye çalışılıyor.
RENK KODLARI DEVREYE GİRDİ
Bu kapsamda hayatımıza son olarak illerin renk kodları ile risk durumlarının belirlenmesi girdi. İllerde düşük risk mavi, orta risk sarı, yüksek risk turuncu, çok yüksek risk ise kırmızı olarak belirlendi. Mavi ve Sarı renk koduna sahip illerde kısıtlamalar oldukça gevşetilirken, turuncu illerde nispeten gevşetildi. Kırmızı illerde ise tedbirler aynen uygulanmaya devam etti.
MAVİ VE SARI İLLERDE DAHA ESNEK TEDBİRLER
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan risk haritasına göre, mavi ve sarı renk koduna sahip olan illerde kısıtlamalar oldukça esnetildi. Buna göre; mavi ve sarı renk kodlu illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Yüz yüze eğitime de geçilen illerde, nikah merasimleri 1 saati geçmemek kaydı ile 100 kişi ile yapılabiliyor. Bu illerde 21.05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Bu illerde yine 07.00 ile 19.00 saatleri arasında kafeler, restoranlar, kıraathaneler açık.