Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor
Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Nisanda deneme uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak 4,5 yılda tamamlandı.
Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.
Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.