Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın 4,5 yıl süren ve 100 milyon ton taş kullanılan 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun ardından yöre mimarili terminal binaları ile çay bardağı kule ve çay yaprağı giriş takı da tamamlandı. Nisanda deneme uçuşları başlayacak havalimanı için Pazar Kaymakamlığı'nca sanal ortamda hazırlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağının Rize-Artvin Havalimanı'na indiği anlara ve özel anonslara yer verildi.