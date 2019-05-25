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  3. 25 Mayıs 2019 12:51

Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme!

Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy'de, 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 2 yıl önce atılan Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda çalışmalara aralıksız devam ediliyor. 120 kamyon ve

Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme!

120 kamyonla gece-gündüz aralıksız malzeme taşınan alanda, deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan 2 hafriyat gemisi de çalışmalarda kullanılıyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme!

Günlük 90 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında pist dolgu işlemi sürüyor. Proje sahasına 3 kilometre mesafedeki Kanlımezra ve 7 kilometre uzaklıktaki Tektaş taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor.

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Rize-Artvin Havalimanı'nda önemli gelişme!

2 hafriyat gemisine de kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 28 metre derinlikte denize boşaltılıyor. Mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesinin yüzde 30'u tamamlandı.

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