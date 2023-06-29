Rize yaylalarından alınan kar incelendi! Sonuç vahim!

‘SENTETİK TEKSTİLDEN KORUNMANIN YOLUNU ACİLEN BULMALIYIZ'

Öğrencilere çalışmalarında destek veren RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Türkiye’de ilk kez yeni yağan karda mikroplastik tespit edildi. Yeni yağan karda mikroplastik varlığı aslında bu kirleticinin ne kadar sınır tanımaz olduğunu, kaynağından nasıl çok uzağa taşınabildiğini ortaya kondu. İnsan kanına kadar mikroplastiklere rastlanıyor. Bu çalışma bizi tekrar düşünmeye sevk ediyor. Sentetik tekstilden ne şekilde korumalıyız, bunun yollarını acilen bulmalıyız” diye konuştu.