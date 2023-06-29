Rize yaylalarından alınan kar incelendi! Sonuç vahim!
Rize'de yüksek rakımlı yaylalara geçen yıl yağan kardan alınan numuneler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) laboratuvarında mercek altına aldı. İncelemelerde yağan karda 5 milimetreden küçük mikroplastik parçasına rastlandı.
Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi 11’nci sınıf öğrencileri Alperen Açıkmeşe ve Eyüphan Albayrak, ‘Ulusal Kutup Bilim Seferi’ne katılan RTEÜ’deki bilim insanlarına esinlenerek mikroplastikler kirliliğini araştırmaya başladı. Öğrenciler, kentte deniz seviyesinden 1500 ile 2 bin 500 metre yükseklikteki Handüzü, Elevit, Tulumpınar, Ovit ve Çağrankaya yaylalarından geçen yıl aralıkta yeni yağan kardan numune aldı. Öğrenciler, ayak basılmamış temiz kar örneklerini RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi’ndeki laboratuvarda mercek altına alıp, inceledi. İncelemelerde yağan karda 5 milimetreden küçük mikroplastik parçası tespit edildi.
TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ OLDULAR
Gençler çalışmalarını projelendirerek TÜBİTAK’ın lise öğrencileri arasında düzenlediği ‘Kutup projeleri’ yarışmasına katıldı. Milyonlarca parçaya ayrılıp yok olmadan doğada kalan ‘mikroplastik’lerin, atmosferde dolaşıp, kar yoluyla içme suyu kaynağı olan derelere ve denize karışma riskini gözler önüne seren öğrenciler, projeleriyle Türkiye 3’üncüsü oldu.
‘SENTETİK TEKSTİLDEN KORUNMANIN YOLUNU ACİLEN BULMALIYIZ'
Öğrencilere çalışmalarında destek veren RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Türkiye’de ilk kez yeni yağan karda mikroplastik tespit edildi. Yeni yağan karda mikroplastik varlığı aslında bu kirleticinin ne kadar sınır tanımaz olduğunu, kaynağından nasıl çok uzağa taşınabildiğini ortaya kondu. İnsan kanına kadar mikroplastiklere rastlanıyor. Bu çalışma bizi tekrar düşünmeye sevk ediyor. Sentetik tekstilden ne şekilde korumalıyız, bunun yollarını acilen bulmalıyız” diye konuştu.
‘ŞEHİR MERKEZİNDEKİ TEHLİKE BÜYÜK’
Öğrencilerin proje danışmanı Kimya Öğretmeni Kadriye Dinç, “Belirlediğimiz lokasyonlar gerçekten insan elinin değmediği bölgelerdi. Örnekleri büyük hassasiyetle almamıza rağmen karşılaştığımız bu sonuç, şehir merkezindeki tehlikenin çok daha büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer bunlara tedbir alınmazsa ileride bizi tehdit edeceğini, nesillerden nesillere aktaracağımız gen mutasyonlarına sebep olabileceğini düşünüyorum” dedi.