Rize'de dehşete düşüren görüntüler: Birbirlerini vurdular
Rize'de trafikte yol verme tartışmasında kendisini omzundan vuran sürücüyü tabancayla vurup öldüren servisi minibüsü şoförü, tutuklandı. Servis minibüsündeki öğrencilerin de tanık olduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisi minibüsü sürücüsü H.G. ile aynı yöne giden hafif ticari aracın sürücüsü Ö.S. arasında trafikte 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de belinden çıkardığı tabancayla birbirine ateş açtı.
Mermilerin isabet ettiği S. ve G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde sürücülerden Ö.S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. da polis gözetiminde tedaviye alındı. S.’nin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Yolda silahların karşılıklı ateşlendiği olay anları, arkadan gelen başka öğrenci servisinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafif ticari araç sürücüsünün minibüsü geçip yolda durması, minibüsten inen sürücünün hafif ticari araca yönelmesi sonrası kendisine ateş açılması ve minibüs sürücüsünün belinden çıkardığı tabancayla karşılık vermesi yer aldı.