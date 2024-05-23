Rize'de dehşete düşüren görüntüler: Birbirlerini vurdular

Mermilerin isabet ettiği S. ve G. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde sürücülerden Ö.S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen H.G. da polis gözetiminde tedaviye alındı. S.’nin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.