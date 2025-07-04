Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçağın Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşmesiyle yolcu H.K. yaralanırken, uçağın pilotu Pilot M.D. ise hayatını kaybetti.