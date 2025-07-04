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Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı

Eskişehir'den havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağına ilk ulaşılma görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA / İHA
Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 1

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçağın Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşmesiyle yolcu H.K. yaralanırken, uçağın pilotu Pilot M.D. ise hayatını kaybetti. 

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Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 2

Düşen uçağın enkazına dün sabah 06.24'te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından ulaşıldı. 

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Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 3

Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı. 

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Rize’de düşen uçağa ilk ulaşılma görüntüsü ortaya çıktı - Resim: 4

Görüntülerde uçağa ulaşan H.K.’ın yaralı yolcu H.K.’ya sağlık durumunu sorduğu, ardından da pilotun sağlık durumunu kontrol ettiği görülüyor.

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