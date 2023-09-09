Rize'de fıkra gibi dükkan... Giren gülmekten kendini alamıyor

Yöresel şive ile yazılan ürünler müşterinin daha çok dikkatini çektiğini belirten Recep Yazar, “Ben Rize’nin yöresel şivesinin kaybolmasını istemiyorum. Yöresel şiveyi kullanmak istiyoruz. Ürünleri satarken de yöresel şiveyle yazıyorum. Bu da müşterinin daha çok dikkatini çekiyor. Hoşlarına gidiyor. Almayacağı varsa alası geliyor. Hatıra fotoğrafı çektiriyor. Buraya ‘Taze tavuklar hayin ucuzdur’ yazdım. Onu çok beğendiler. Bir de ‘Sevdiklerinizi şımartın onlara mısır unu alın’ gibilerinden yazılar var. Malum altın fiyatları fazla ama mısır unu altın sarısı gibi olduğu için mısır ununun satışları patladı. Rize’ye dışarıdan gelenler ‘hayin’ ne demek diye soruyorlar. Biraz gaddar anlamına geliyor ama çok fazla anlamına da geliyor. Müşteriler ‘biz hayin ucuz’ olan tavuktan ver diyor. Satışlarımız şuan çok iyi gidiyor” diye konuştu.