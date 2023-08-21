Rize'de heyelan; 3 katlı bina ve bir ev boşaltıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu. 3 katlı bir bina ile müstakil ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.
Kent genelinde etkili olan sağanak Çayeli ilçesinde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi'nde 3 katlı bina ile bir müstakil evin bahçesinde heyelan oluştu.
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İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
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Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemeler sonrası 3 katlı ev ile bitişiğinde bulunan müstakil evi tedbir amaçlı boşalttı. (DHA)
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