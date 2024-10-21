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Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev toprak altına kaldı.

Kaynak: DHA
Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı - Resim: 1

Rize'nin Çayeli ilçesinde dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı.

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Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı - Resim: 2

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi.

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Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı - Resim: 3

Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.

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Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı - Resim: 4

Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu.

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