Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 2 ev toprak altına kaldı.
Kaynak: DHA
Rize'nin Çayeli ilçesinde dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı.
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Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi.
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Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı.
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Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu.
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