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Rize'de kar yağışı hayatı felç etti

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de kar yağışı hayatı felç etti - Resim: 1

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Rize'de kar yağışı hayatı felç etti - Resim: 2

Kar nedeniyle Rize’de 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

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Rize'de kar yağışı hayatı felç etti - Resim: 3

Ekipler, ayrıca bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

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Rize'de kar yağışı hayatı felç etti - Resim: 4
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