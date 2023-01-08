Rize'de kar yağışı hayatı felç etti
Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Kar nedeniyle Rize’de 3 ilçede 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.
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Ekipler, ayrıca bölgede hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.
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