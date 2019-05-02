Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

İlçede dünden bu yana ve sabah erken saatlerden itibaren polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri tarafından Fındıklı sahili, kayalıklar ve sokak araları eğitimli köpekler tarafından aranırken, parka yakın yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.



