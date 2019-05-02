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  3. 02 Mayıs 2019 11:27

Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde dün parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk ormanlık alanda bulundu.

Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

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Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

İlçenin Merkez Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında Halk Eğitim Merkezi'nin arkasındaki parkta oynarken ortadan kaybolan 4 yaşındaki Selim Yağız Özkan ve 5 yaşındaki Barış Yıldırım'ı bulmak için AKUT, AFAD, jandarma, polis ekipleri ve Fındıklı halkı seferber oldu.

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Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

İlçede dünden bu yana ve sabah erken saatlerden itibaren polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekipleri tarafından Fındıklı sahili, kayalıklar ve sokak araları eğitimli köpekler tarafından aranırken, parka yakın yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

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Rize'de kaybolan çocuklar bulundu

Sevindirici haber saat 10.15 sıralarında geldi. Kayıp çocukların bulunduğu ve ailesine haber verildiği açıklamasını yapan Rize Valisi Kemal Çeber, "İki çocuğu ormanlık alanda bulduk, sağlık durumları iyi" dedi.

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