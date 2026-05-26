Rize'de sağanak felaketi: Çay fabrikasını su bastı

Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, “Büyük bir felaket yaşadık. Gece geç saatlerde başlayan şiddetli yağmur tüm menfezleri, her tarafı tıkadı. Sabahtan beri tüm ekibimizle çalışıyoruz. Çarşıbaşı mevkiinde daha sıkıntılı bir süreç var ama halletmeye çalıştık. Soğuksu Mahallesi, Bucak Mahallesi ve yol güzergahları perişan vaziyette menfezler kaldırmadı. Şu anda herhangi bir anormal sıkıntı yok. Bir fabrikayı su bastı. Bir ekibimizde orada çalışıyor” dedi.