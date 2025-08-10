Rize'nin beş ilçesinde heyelan

Fındıklı ilçesine bağlı Kıyıcık köyü, Derbent köyü, Yeniköy köyü, Çağlayan köyü, Avcılar köyü, Beydere köyü, Sümer köyü, Sulak köyü, Çınarlı köyü, Doğanay köyü ve Ihlamurlu köyü, Pazar ilçesine bağlı Irmak köyü, Handağı köyü, Kayhantaş köyü, Şendere köyü, Kuzeyce köyü, Yavuz köyü, Merdivenli köyü, Örnek köyü, Balıkçı köyü ve Dağdib köyü, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Mollaveyis köyü ve Yaylaköy köyü, Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyü, Çayeli ilçesine bağlı Yeşilırmak köyü, Kestanelik köyü, Abdullahhoca köyü ve Erenler köyü heyelanlar nedeniyl Rize İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen ufak çapta heyelanlar nedeniyle kapanan yollar kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.e ulaşıma kapandı.