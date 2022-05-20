Rize'ye göç başladı: Nüfus 4'e katlandı!
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasat sezonunun açılmasıyla İstanbul ve Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye göç başladı.
Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat sezonu açıldı. Sezonla birlikte İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye 'çay göçü' başladı. Çay hasadının büyük bölümünün yapıldığı Rize'de tatil için gelenlerle kentin nüfusu da 4'e katlandı.
Bölgeye gelenler çay bahçelerinin bakımlarını yapıp hasada hazırlıyor. Bölgeye çay işçiliği için gelenler de üreticilerle görüşüp günlüğü 300 ile 400 TL arasında yevmiyeyle anlaşmaya çalışıyor. Rize Valiliği ise özellikle kaçak işçi çalıştırılmasına yönelik denetimlerini artırdı.
'NÜFUS 3-4 KAT ARTIYOR'
Bahçelerin, üreticilerin, fabrikaların yeni çay sezonuna hazır olduğunu belirten Rize Valisi Çeber, "Herkes çaylarını toplayıp fabrikalara teslim etmenin telaşı içerisinde. Rize-Artvin Havalimanımızı açtık. Artık üreticilerimiz direkt Rize'ye gelecek. Bunun heyecanını da yaşıyorlar. Güzel bir çay sezonu geçireceğimizi değerlendiriyoruz. 2 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinin sona ermesi ve üreticilerin bu dönem içinde kendi çaylarını kendileri toplama kabiliyetlerinin artmasıyla beraber bunu sürdürecek olma niyetleri bizi umutlandırıyor. Çay sezonu bir anda buranın nüfusunun 3-4 katı arttığı, bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir sezondur. Biz yine tüm dünyaya yine çok güzel Rize çayı içireceğiz” diye konuştu.
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim de üreticilerin pandemi döneminde olduğu gibi bu yıl da çay tarımını ailece yapacaklarını belirterek, "Böylece hem cebimizden çıkacak olan işçilik maliyeti ortadan kalkacak hem de çayımızı kendimiz daha kaliteli toplamış olacağız. Herkesin bahçesine kendisinin girmesini temenni ediyorum" dedi.