Rize'ye göç başladı: Nüfus 4'e katlandı!

'NÜFUS 3-4 KAT ARTIYOR'

Bahçelerin, üreticilerin, fabrikaların yeni çay sezonuna hazır olduğunu belirten Rize Valisi Çeber, "Herkes çaylarını toplayıp fabrikalara teslim etmenin telaşı içerisinde. Rize-Artvin Havalimanımızı açtık. Artık üreticilerimiz direkt Rize'ye gelecek. Bunun heyecanını da yaşıyorlar. Güzel bir çay sezonu geçireceğimizi değerlendiriyoruz. 2 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinin sona ermesi ve üreticilerin bu dönem içinde kendi çaylarını kendileri toplama kabiliyetlerinin artmasıyla beraber bunu sürdürecek olma niyetleri bizi umutlandırıyor. Çay sezonu bir anda buranın nüfusunun 3-4 katı arttığı, bütün tatilcilerin, izincilerin geldiği, aynı zamanda turizm sezonunun da kesiştiği bir sezondur. Biz yine tüm dünyaya yine çok güzel Rize çayı içireceğiz” diye konuştu.