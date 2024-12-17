Rojin'in sır ölümünde dikkat çeken ayrıntılar

4- 2 adet eküvyondan maktulün DNA'sı ile bir arada erkek cinsiyetinde farklı DNA tiplemeleri elde edilmiştir. Elde edilen bu farklı DNA tiplemeleri ile ilgili ön inceleme çalışmaları sonucu örneklerde şüpheli bir bulgu tespit edilmemiştir. Dolayısıyla öncelikle bulaş (kontaminasyon) olma ihtimalinin bertaraf edilmesi gerektiği düşünülmüş olup bu kapsamda

a. Kurumumuz tarafından maktulün otopsi mahalline sevkinden itibaren bulaş riskine yönelik iş basamakları taranmış. DNA mukayeseleri gerçekleştirilmiş ve Adli Tıp Kurumu yönünden bulaş riski bertaraf edilmiştir.

b. Maktulün bulunduğu yerden otopsi mahalline sevki sırasında meydana gelmiş olabilecek bulaş riski elimizde ilgili şahıslara ait biyolojik örnek ve kayıtlar olmadığından bertaraf edilememiştir.

c. b fıkrasındaki kontaminasyon ihtimali bertaraf edildikten sonra elde edilen farklı DNA tiplemelerinin şüpheli veya şüphelilere ait olabilme ihtimali bulunmaktadır. Bu doğrultuda şüpheli şahıs veya şahıslara ait biyolojik örneklerin gönderilmesi halinde mukayese yapılabilecektir” şeklinde kayıtlıdır” denildi.