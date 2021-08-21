''Roket balon'' testi geçti
Nevşehir'in Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu imal eden firma tarafından roket figürlü sıcak hava balonu üretildi. Test uçuşu başarıyla gerçekleştirilen ''roket balon'' gelecek hafta düzenlenecek olan "Uluslararası 2. Kapadokya Balon Festivali'nde uçacak.
Yerli imkanlarla sıcak hava balonu üretimi yapan Pasha Balloons tarafından imal edilen roket figürlü balon, test uçuşu için Avanos ilçesine getirildi.
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Yapılan hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu bölge semalarına renk kattı.
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Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere, ilkini 2019 yılında düzenledikleri balon festivalinin ikincisini 27-29 Ağustos`ta gerçekleştireceklerini, festival için firmalarında çeşitli figürlerde sıcak hava balonu üretimi yaptıklarını söyledi.
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