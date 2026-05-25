ROK'un tutuklandığı bahis soruşturmasında şok detaylar: Kara parayı böyle aklamışlar
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Suç örgütünün, aklanan paraları Kapalıçarşı ve döviz bürolarından nakde çevirmek için seri numarası belirlenmiş 5 TL'lik banknotları "parola" olarak kullandığı belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında gerçekleştirdiği bir nitelikli dolandırıcılık operasyonu, cumhuriyet tarihinin en büyük yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesini gün yüzüne çıkardı. Operasyonda tutuklanan S.T. isimli şüphelinin cep telefonu şifresini kırmayı başaran siber polisi, cihaz içerisindeki gizli yazışmaları inceleyerek uluslararası finansal suç ağının tüm haritasını çıkardı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip, 200 milyar liralık dev bir para trafiğini deşifre etti.
Kapalıçarşı'da Valizlerle Nakit Sevkiyatı: Parola 5 Türk Lirası
Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz takip süreci, örgütün dijital ortamda akladığı milyarlarca lirayı nasıl nakde çevirdiğini çarpıcı detaylarla ortaya koydu. Şebekenin, banka hesapları, sanal POS sistemleri ve kripto varlıklar üzerinden döndürdüğü paraları, Kapalıçarşı ve Adana’daki belirli döviz büroları ile kuyumcular vasıtasıyla fiziki nakde dönüştürdüğü belirlendi.
Sistemde gizliliği sağlamak amacıyla kuryelere seri numarası önceden sisteme kaydedilmiş 5 liralık banknotlar verildi. Bu banknotun fotoğrafı eş zamanlı olarak ilgili döviz bürosuna gönderildi. Kuyumcuya giderek adeta bir parola gibi 5 TL'yi gösteren kuryeler, valizler dolusu döviz, altın ve nakit parayı teslim alarak doğrudan örgüt liderine ulaştırdı. Bu yasa dışı sisteme aracılık eden döviz büroları ve kuyumcuların, işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı saptandı.
Karadağ-Kıbrıs Hattı ve Halil Falyalı Bağlantısı
MASAK raporları ve mali analizler sonucunda, şebekenin yasa dışı bahis sitelerine özel yazılımlarla finansal altyapı sağladığı belgelendi. Örgütü yurt dışından yöneten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı S.A.U.’nun, Karadağ ve KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı öğrenildi.