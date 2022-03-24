Roma döneminden kalma tarihi köprüde isyan ettiren görüntü

"YAZILARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Ankara’dan tatil için gelen Alperen Tektemur da yazıları görünce üzüldüğünü belirterek, "Tarihimizin, kültürümüzün kıymetini bir şekilde bilmek istiyoruz. Burası da Selçuklu Köprüsü diye geldik. Selçuklular zamanında yapılmış bir köprü. Üzerinde bu şekilde yazılar gördüğümüzde gerçekten çok üzülüyoruz. Yazan insan kendisinin nasıl bir insan olduğunu belli etmiş. Gerçekten çok üzücü bir durum. Karadeniz bölgesine Doğu Anadolu bölgesine de gidiyoruz. Her yerde aynı manzara. Biz inatla bu işi öğrenemiyoruz. Eğer bu eserleri koruyamazsak, ülkemizi, tarihimiz, kültürümüzü kaybederiz. Geçen gün Nevruz bayramıydı. Nevruz, bizim Ergenekon’dan çıkışımızın yıldönümüdür, ama maalesef kutlayamıyoruz. Diğer devletler bunu daha iyi kutluyor, inşallah ileride daha iyi kutlarız" dedi.