Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı...
Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'nde açıldı.
Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı.
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Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.
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Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi.
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İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.
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