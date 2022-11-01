  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı...

Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı...

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'nde açıldı.

Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı... - Resim: 1

Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı.

1 / 7
Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı... - Resim: 2

Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

2 / 7
Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı... - Resim: 3

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi.

3 / 7
Roma dönemine ait lahit mezar açıldı: İçinden insan kemikleri çıktı... - Resim: 4

İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

4 / 7