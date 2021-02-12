Roma'daki kolezyumun benzeri Aydın'da bulundu

'ROMA'DAKİ KOLEZYUMA BENZETİYORUZ'



Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Mastaura Antik Kenti'nin bir arenasının keşfini yaptık. Anadolu'da benzersiz sağlam olarak ayakta duran yapılardan biri. Yunanistan'ın doğu kanadındaki, Roma dönemindeki tek yapı ve bu yönüyle de benzersiz bir yapı. Biz bunu Roma'da bulunan kolezyum yapısına benzetiyoruz. Müze müdürlüğü koordinatörlüğünde çalışmaya başladık. Birkaç ay içerisinde ciddi bir yol aldık. Nazilli Belediyesi'nin de çok ciddi destekleriyle yapıyı temizledik. Ortaya çıkardığımız şu anki çalışmanın durumu bizi çok mutlu etti. Toplam 70 dönüm civarında arazi kamulaştırması var ve bu süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Birkaç ay içinde kamulaştırma da tamamlanmış olacak. Bahar aylarında daha yoğun bir çalışma olacak ve kısa sürede bu yapıyı tamamen ortaya çıkaracağız. Şu an ana hatlarıyla gözler önüne çıktı. Nazilli turizmi açısından da ciddi bir potansiyeli barındıracak bir yer olacak. Buranın kesin tarihlendirme çalışmaları devam ediyor ancak tahmini 1800 yıllık bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Burası bir spor alanı ve arena. Diğer antik kentlerde tiyatrolarımız var ancak onlar yarım ay şeklinde. Bu yapının benzersiz oluşunun nedeni tam yuvarlak olması. Göz önüne Roma'daki kolezyumu getirebilirsiniz. Yuvaklar yapı tiyatrolardan farklı olarak spor müsabakalarının yapıldığını anlatıyor. Tahminen burada vahşi hayvan veya gladyatör dövüşleri gibi dönemim çeşitli spor oyunlarının yapıldığını düşünüyoruz" dedi.