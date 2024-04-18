Rönesans Rezidans'ın davasında yeni gelişme: Yan yattı, çökme olmadı
Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans, depremde 269 kişinin hayatını kaybettiği bir trajediye sahne olmuştu. Davada 4'ü tutuklu olmak üzere toplam 8 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
"Cennetten bir köşe" denilerek satılan Hatay'daki rezidans 6 Şubat depremlerinde yan yatarak yerle bir oldu.
Rönesans Rezidans'ta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu resmi rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.
Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.