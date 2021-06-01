Röportaj için swinger partiye gitmişti... Canlı yayında büyük rezalet
Danimarka'da radyo spikerliği yapan Louise Fischer, koronavirüs kısıtlamalarının ardından yeniden açılan swinger (eş değiştirme) kulübüne giderek müşterilerle röportaj yaptı. Genç kadın, röportaj sırasında cinsel ilişkiye girince radyo dinleyicileri her şeyi duymak zorunda kaldı.
Danimarka'da yaşanan rezalet ülkede şok etkisi yarattı. Bir radyo sunucusu "Meslek gereği" diyerek eş değiştirme kulübünde röportaj yaptığı kişilerle canlı yayında birlikte oldu.
Louise Fischer, canlı yayında odaya ilk girdiğinde odada büyük bir yatağın olduğunu ve insanların burada cinsel ilişkiye girdiklerini, o sırada odada olan bazı kişilerin kendisine cinsel ilişki teklif ettiklerini aktardı.
Fisher, mesleği gereği insanların röportaja ikna etmek olduğunu, odada da bulunan bazı kişilerin kendisi ile röportaj yapmak istemediklerini, bunu insanları röportaja ikna etmek için cinsel ilişkiye girdiğini kabul ettiğini söyledi.
Louise, bir yandan adamla ilişkiye girerken diğer yandan kendisi ile röportaja devam ettiğini, bunun profesyonelliğinin gereksinimi olduğu için yaptığını söyledi.