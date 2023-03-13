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RTÜK'ten ekranların yeni dizisi hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında 'kadına karşı şiddet' gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıkladı.

RTÜK'ten ekranların yeni dizisi hakkında inceleme - Resim: 1

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin son bölümünde, ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen ‘Nursema’, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı.

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RTÜK'ten ekranların yeni dizisi hakkında inceleme - Resim: 2

İzleyiciler sosyal medyada diziye tepki göstermişti.

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RTÜK'ten ekranların yeni dizisi hakkında inceleme - Resim: 3

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin Twitter’dan yaptığı açıklamayla dizi hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu:

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RTÜK'ten ekranların yeni dizisi hakkında inceleme - Resim: 4

“Show TV medya hizmet sağlayıcısında ‘Kızılcık Şerbeti’ isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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