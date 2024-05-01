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Ruang Yanardağı alarmı: 12 bin işi tahliye edildi

Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgedeki 12 kişi tahliye edildi.

Ruang Yanardağı alarmı: 12 bin işi tahliye edildi - Resim: 1

Endonezya’nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası’nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor.

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Ruang Yanardağı alarmı: 12 bin işi tahliye edildi - Resim: 2

Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.

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Ruang Yanardağı alarmı: 12 bin işi tahliye edildi - Resim: 3

Volkanik yanardağın yer aldığı Ruang Adası geçtiğimiz ay yaşanan patlamalar sonucunda tamamen tahliye edilmiş ve adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere yerleştirilmişti.

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Ruang Yanardağı alarmı: 12 bin işi tahliye edildi - Resim: 4

Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı.

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