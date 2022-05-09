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Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto - Resim: 1

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

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Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto - Resim: 2

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

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Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto - Resim: 3

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

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Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto - Resim: 4

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

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