Rus general yalnız değilmiş ! Başka mezarlar da var



"İNŞAAT ÇALIŞMALARI DURDURULDU"



Ardahan Karagöl Mahallesi’ndeki inşaat çalışmalarını durdurduklarına dikkat çeken Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, "Bu özellikle tabutun çıktığı bu küçük mezar odasının tescili ve etrafındaki bu diğer bazı kemik parçalarının bulunması nedeniyle, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna detaylı bir dosya hazırlayıp gönderdik. Kurul kararı sonuçlandıktan sonra burada çalışma yapılıp yapılmayacağı ve o mezar odasının tescili konusu sonuçlandıktan sonra bu bahsettiğimiz konuları yeniden gündeme alabiliriz. Ama şuan için hem Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturmayı yürüten, adli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcımızın talimatları, hem de kurul kararı çıkmadan böyle bir çalışmanın yapılması mümkün değil. Bunun için bu kurul kararının, yasa gereğince çıkacak kurul kararlarının adli takibi yapan Cumhuriyet Savcımıza da bildirildikten sonra ihtiyaç duyulursa çalışma yapacağız" diye konuştu.