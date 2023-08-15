Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler

NTV'den Osman Terkan'a konuşan Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik, "Hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Gemi adamlarını güvertede gördünüz hepsi oturtulup, esir alınmış şekilde, şüpheli gibi. Bunlar ekmeğinin peşinde olan fedakar cefakar gemiciler. Gemicilerin o gömrüntülerle yansıması hoş olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki Rus tehdidi nedeniyle aylardır evlerine dönemeyen Türk denizciler var. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında mahsur kalan 12 Türk gemisi ve o gemilerde bulunan mürettebat yaklaşık 1,5 yıldır kurtarılmayı bekliyor.