Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler
Tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya, Ukrayna'daki limana ilerleyen Türk kargo gemisine ateş açıp, helikopterle asker indirdi. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında 12 Türk gemisi mahsur kalmış durumda. 1.5 yıldır kurtarılmayı bekleyen mürettebat Rus saldırıları nedeniyle zaman zaman ölüm korkusu yaşıyor.
Seyir halindeki Türk kargo gemisine önce ateş açıldı. Ardından da Rus askerleri helikopterle gemiye indirildi. Karadeniz'den yansıyan görüntüler Türk denizcileri tedirgin etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu’ndan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı ‘Sukru Okan’ adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan ‘Sukra Okan’ adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.
“DENETİM, GEREKLİLİKLERE UYGUN YAPILDI”
Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, “Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir” denildi.
NTV'den Osman Terkan'a konuşan Kosder Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik, "Hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Gemi adamlarını güvertede gördünüz hepsi oturtulup, esir alınmış şekilde, şüpheli gibi. Bunlar ekmeğinin peşinde olan fedakar cefakar gemiciler. Gemicilerin o gömrüntülerle yansıması hoş olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Karadeniz'deki Rus tehdidi nedeniyle aylardır evlerine dönemeyen Türk denizciler var. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında mahsur kalan 12 Türk gemisi ve o gemilerde bulunan mürettebat yaklaşık 1,5 yıldır kurtarılmayı bekliyor.
Orion S gemisi de Nikolayev Limanında demirli 5 Türk gemisinden biri. Tahıl koridoru kapsamında olmadıkları için denize açılamadılar. Geminin kaptanı mayın tehdidi nedeniyle geminin tahliye edilemediğini anlattı.