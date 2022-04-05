Rus model Putin'e seslendi: Dur artık
Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ve giydiği kıyafetlerle turnuvanın en çekici taraftarı seçilen model Maria Liman Putin'den Ukrayna'ya yaptığı saldırıları durdurmasını istedi.
Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ve giydiği kıyafetlerle turnuvanın en çekici taraftarı seçilen model Maria Liman, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
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Putin'den Ukrayna'daki operasyonları durdurmasını isteyen model, Ukrayna'yı destekleyen bir gönderi yayınladı.
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2018 Dünya Kupası'nda en çekici Dünya Kupası taraftarı seçilen Rus model Maria Liman Rus model Maria Liman'ın paylaşımı gündeme oturdu.
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Liman'ın "Artık savaş olmasın" sözleriyle başlayan gönderisi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.
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