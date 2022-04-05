  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Rus model Putin'e seslendi: Dur artık

Rus model Putin'e seslendi: Dur artık

Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ve giydiği kıyafetlerle turnuvanın en çekici taraftarı seçilen model Maria Liman Putin'den Ukrayna'ya yaptığı saldırıları durdurmasını istedi.

Rus model Putin'e seslendi: Dur artık - Resim: 1

Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken ve giydiği kıyafetlerle turnuvanın en çekici taraftarı seçilen model Maria Liman, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

1 / 9
Rus model Putin'e seslendi: Dur artık - Resim: 2

Putin'den Ukrayna'daki operasyonları durdurmasını isteyen model, Ukrayna'yı destekleyen bir gönderi yayınladı.

2 / 9
Rus model Putin'e seslendi: Dur artık - Resim: 3

2018 Dünya Kupası'nda en çekici Dünya Kupası taraftarı seçilen Rus model Maria Liman Rus model Maria Liman'ın paylaşımı gündeme oturdu.

3 / 9
Rus model Putin'e seslendi: Dur artık - Resim: 4

Liman'ın "Artık savaş olmasın" sözleriyle başlayan gönderisi sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

4 / 9