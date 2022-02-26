Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı bombaladı! O anlar kamerada

KİEV'DE YAŞANAN PATLAMALARIN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan dün en kritik geceyi yaşayan Kiev'de şiddetli patlamalar sonucu şehrin altyapı ve üstyapı sistemleri zarar gördü. Başkent Kiev'in çoğu noktasında hem elektrik hem de internet bağlantılarında kesintiler yaşandı. Şehirde çok sayıda patlama meydana gelirken zaman zaman kent genelinde sirenler çaldı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.