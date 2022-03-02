Rus ordusu, Ukrayna'da sınıfta kaldı

Rus güçleri karşısında kimsenin beklemediği bir direnç gösteren Ukrayna ordusu herkesi şaşırttı ve büyük yaralar almasına rağmen başkentini ve önemli stratejik hedefleri Ruslara teslim etmedi.

Ancak bunda Ukraynalıların cesareti ve başarılı muhaberesinin ötesinde bir önemli faktör daha var. Putin’in çok güvendiği ve sürekli övdüğü, dünyanın da gözünü korkutan Rus hava savunması bu savaşta sınıfta kaldı. Peki bunun ardında yatan neden ne?