Rus ordusu, Ukrayna'da sınıfta kaldı
Dünyanın en güçlü ikinci askeri gücü Rusya, Ukrayna'nın hiç beklenmedik direnişiyle karşı karşıya kaldı. Rus ordusu çok güvendiği hava gücünde de sınıfta kaldı.
Dünya, Putin’in işgal kararını duyurmasıyla birlikte Ukrayna’nın küçük ordusu ve sınırlı askeri gücüyle Rusya karşısında çok dayanamayacağını hatta Rusların Kiev’i bir-iki gün içinde ele geçireceğini sanmıştı. Ancak herkesin yanıldığı çatışmaların başlamasından bir hafta sonra iyice gün yüzüne çıktı.
Rus güçleri karşısında kimsenin beklemediği bir direnç gösteren Ukrayna ordusu herkesi şaşırttı ve büyük yaralar almasına rağmen başkentini ve önemli stratejik hedefleri Ruslara teslim etmedi.
Ancak bunda Ukraynalıların cesareti ve başarılı muhaberesinin ötesinde bir önemli faktör daha var. Putin’in çok güvendiği ve sürekli övdüğü, dünyanın da gözünü korkutan Rus hava savunması bu savaşta sınıfta kaldı. Peki bunun ardında yatan neden ne?
Vladimir Putin’in emrindeki modern saldırı araçları dünyadan saklanmaya çalışılsa da herkesin kabul ettiği bir gerçek var: Rusya ve Ukrayna arasındaki güç dengesinde Terazi Ruslardan yana. Bu da daha güçlü bir orduya ve donanıma sahip olan ülkenin savaşta dengesiz bir tazyikle saldırıp savaşı çabuk kazanacağına işaret olarak görüldü.
Takribi 300 hava saldırı aracı bulunduran Rusya Hava Kuvvetleri Ukrayna’nın erken radar sistemleri karşısında füze saldırıları düzenledi ancak yine de ortada buna dair çok büyük bir kanıt / kayıp yok.