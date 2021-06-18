Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti

186 metre uzunluğundaki dev savaş gemisinin hemen ardından yine Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı 'Amiral Essen' boğaza giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan roket kruvazörünün güvertesinde çok sayıda askerin kıyıyı izlediği görüldü. Savaş gemilerinin ön ve arka bölümlerinde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi.