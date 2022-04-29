Rus tankları da ''fos'' çıktı! Tank değil sanki paletli tabut
Dünyanın en güçlü orduları arasında gösterilen Rus ordusunun Ukrayna'da kullandığı tanklarda tasarım hatası olduğu iddia edildi. Bu sebeple tek bir darbe alan Rus tanklarının havaya uçtuğu, paletli birer tabut haline geldiği belirtiliyor.
Rusya'nın Ukrayna işgalinde öne çıkan görüntülerden biri imha edilmiş onlarca Rus tankı.
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Tek bir darbe aldıklarında alev topuna dönüşüyorlar. Tonlarca ağırlıktaki taret bölümü metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.
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Son dönemde Batı medyasında sıkça konuşulan bir konu var; Rus tanklarını "paletli tabutlar" haline getiren tasarım kusuru.
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Uzmanlara göre; Rus tanklarında, "taretin hemen altındaki döner cephanelikte" 40 kadar mermiyi depolama kapasitesi, aslında büyük bir zaafiyet.
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