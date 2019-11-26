Rus turist rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi

"DALAMAN, FETHİYE, BODRUM..."

Rus tur operatörleri de, müşterilerinin Ege bölgesinde yer alan Dalaman, Fethiye, Ölüdeniz, Marmaris, Bodrum, İzmir, Kuşadası, Didim ve Çeşme'deki otellere ilgisinin giderek arttığını ifade etti. Buradaki tatil yerleri için tur satışı yapan 5 büyük şirketin 3'ü, bu yılki talepte güçlü bir artış olduğunu, diğer ikisi ise ülkenin bu bölgesine olan talebin istikrarını koruduğunu kaydetti.