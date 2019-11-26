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  3. 26 Kasım 2019 22:23

Rus turist rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi

Genellikle Antalya ve Alanya'yı tercih eden Rus turistler rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi. Rusya Tur Operatörleri Birliği, Ege Bölgesi'ne rezarvasyonların arttığını açıkladı.

Rus turist rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi

Her yıl Antalya ve Alanya'ya akın eden Rus turistlerin yeni tatil rotası Ege Bölgesi oldu. Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından Rus turistlerin Türkiye'nin Ege kıyılarındaki tatil yerlerini artık daha sık tercih ettikleri ve bu ilginin giderek arttığı belirtildi.

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Rus turist rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi

EGE'DE ARTIŞ VAR
Diğer yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yılın 10 aylık döneminde Rusya'dan 513 bin tatilcinin bu bölgedeki tatil yerlerini tercih ettiğini, bu sayıda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6'lik atış olduğunu bildirdi.

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Rus turist rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi

"DALAMAN, FETHİYE, BODRUM..."
Rus tur operatörleri de, müşterilerinin Ege bölgesinde yer alan Dalaman, Fethiye, Ölüdeniz, Marmaris, Bodrum, İzmir, Kuşadası, Didim ve Çeşme'deki otellere ilgisinin giderek arttığını ifade etti. Buradaki tatil yerleri için tur satışı yapan 5 büyük şirketin 3'ü, bu yılki talepte güçlü bir artış olduğunu, diğer ikisi ise ülkenin bu bölgesine olan talebin istikrarını koruduğunu kaydetti.

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Rus turist rotayı Ege Bölgesi'ne çevirdi

KAÇ PARAYA REZERVASYON YAPILIYOR?
Geçen yaz döneminde bu bölgede 80-130 bin ruble (1250-2000 dolar) karşılığında 2 kişinin 1 haftalık tatil yapabildiği ifade ediliyor.

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