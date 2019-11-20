Rus turistin yeni gözdesi Suriye
Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana 8 yıl geçmesinin ardından iki Rus tur operatörü Suriye'ye tur satışlarına başladığını duyurdu.
Rus tur operatörleri Suriye'ye tur satışlarının başladığını duyurdu. Rusya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kommersant, "Turistler cepheye rezervasyon yapıyor" başlığı ile yayınlanan haberde, Rus tur operatörlerinin şimdiye kadar 100 bin rubleyi (yaklaşık 1.570 dolar) aşan tutarlar karşılığında Suriye'ye 50 kadar turist gönderebildikleri, ilerideyse seyyah sayısının on binlere ulaşabileceği ifade edildi.
ÖNCE BEYRUT SONRA SURİYE
İnternet üzerinden tur satışları yapan OnlineTur.ru sitesinin temsilcisi İgor Blinov, Kommersant'a verdiği demeçte Rus pazarında Suriye için turların başlatıldığını aktardı.
Turların bir kısmının Kilimanjaro adlı tur operatörü tarafından yapıldığını anlatan Blinov, bu şirketi seçen turistlerin önce uçakla Beyrut'a gittiklerini, oradan ise karayoluyla Suriye'ye geçtiklerini, sekiz günlük turun içinde Şam, Halep, Hama, Krak des Chevaliers, Humus, Palmira ve Malule destinasyonlarının bulunduğunu söyledi.
Miracle adlı ikinci Rus tur operatörün bu kentlerden oluşan listeye Sednayah'ı da eklediğini belirten Blinov, bu şirketin verdiği bilgiye göre Suriye turlarının daha önce de yapıldığını, fakat uzun aradan sonra bu yıl Suriyeli muhataplarla yapılan görüşmeden sonra tur satışlarını yeniden başlatma kararının alındığını ifade etti.