Rus turistin yeni gözdesi Suriye

Miracle adlı ikinci Rus tur operatörün bu kentlerden oluşan listeye Sednayah'ı da eklediğini belirten Blinov, bu şirketin verdiği bilgiye göre Suriye turlarının daha önce de yapıldığını, fakat uzun aradan sonra bu yıl Suriyeli muhataplarla yapılan görüşmeden sonra tur satışlarını yeniden başlatma kararının alındığını ifade etti.



