Ruslar ve YPG Münbiç'te devriye atıyor !
Rusya, YPG/PKK işgalinde olan Münbiç bölgesinde teröristlerle ortak devriye atıyor.
Rusya, YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesi çevresinde bağımsız devriyelere devam ediyor. AA'nın elde ettiği görüntülerde Rus ordusunun YPG/PKK'nın kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi flamaları kullanan araçlarla da ortak devriye yaptığı anlaşılıyor.
Rusya, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'in çevresinde bağımsız ve "ortak" devriye faaliyetlerinde bulunuyor.
AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.
AA'nın elde ettiği görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye faaliyeti yürüttüğü görülüyor.
Rus ordusu Arima civarında ayrıca, Bab Askeri Meclisi adını kullanan YPG/PKK unsurlarıyla ortak devriye gerçekleştiriyor.
Ortak devriye faaliyetinin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekiyor.
Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile YPG ve YPJ'nin örgütsel flamaları yan yana görülüyor.
YPG/PKK, sözde Bab Askeri Meclisini, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce DEAŞ işgalindeki Bab'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu. Örgüt, kendi ismini ve varlığını gizleyebilmek amacıyla böyle bir yola başvurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Münbiç çevresindeki devriye faaliyetine ilişkin 10 Ocak ve 13 Ocak'ta basına yaptığı bilgilendirmede biri 48, diğeri 32 kilometre uzunluğunda iki hatta Rus ordusunun devriye yaptığını açıklamıştı. Bakanlık, 48 kilometrelik hattın güzergahını, Ajami, Maisra, Halid el Hicam, Deliafr, Hibret, Nafakh, Meşerfet, El Buayir, Bozgöklü olarak bildirmişti. 32 kilometrelik güzergah ise Ajami, El Hutta, Mil Viran, Meşerfa hattı şeklinde açıklanmıştı.