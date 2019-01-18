Ruslar ve YPG Münbiç'te devriye atıyor !

YPG/PKK, sözde Bab Askeri Meclisini, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce DEAŞ işgalindeki Bab'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu. Örgüt, kendi ismini ve varlığını gizleyebilmek amacıyla böyle bir yola başvurmuştu.



Rusya Savunma Bakanlığı, Münbiç çevresindeki devriye faaliyetine ilişkin 10 Ocak ve 13 Ocak'ta basına yaptığı bilgilendirmede biri 48, diğeri 32 kilometre uzunluğunda iki hatta Rus ordusunun devriye yaptığını açıklamıştı. Bakanlık, 48 kilometrelik hattın güzergahını, Ajami, Maisra, Halid el Hicam, Deliafr, Hibret, Nafakh, Meşerfet, El Buayir, Bozgöklü olarak bildirmişti. 32 kilometrelik güzergah ise Ajami, El Hutta, Mil Viran, Meşerfa hattı şeklinde açıklanmıştı.