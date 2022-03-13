''Ruslardan alıp Ukraynalı sığınmacılara verelim'' Rus oligarkların ''mütevazi evleri'' ifşa oldu

Şu an için teklif Dışişleri Bakanlığı tarafından 'yasal olarak uygulanabilir' olmadığı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak bu durum karşısında Gove, hükümet içindeki muhalifleri 'oligark savunucuları' olmakla suçladı. Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Hazina Bakanı John Glen, fikirle ilgili çekincelerini sürekli olarak dile getiriyor.