''Ruslardan alıp Ukraynalı sığınmacılara verelim'' Rus oligarkların ''mütevazi evleri'' ifşa oldu
İngiltere'de Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Rus oligarkların süper lüks evlerine el konulup Ukraynalı mültecilerin barınma problemine çözüm olmasını önerdmesi ülkedeki Rus oligarkların "saraylarını" gündeme taşıdı... İşte Rus zenginlerin, İngiltere'deki "mütevazi" evleri!
24 Şubat tarihinde başlayan Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yerinden edilen 4.2 milyon mülteci başta Polonya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine sığınmaya başladı. Birleşik Krallık Sosyal Konut, Toplum ve Yerel Yönetimler Bakanı Micheal Gove'dan ise Birleşik Krallık'a yerleşecek mültecilerin barınma sorunu için ilginç bir teklif geldi.
Şu an için teklif Dışişleri Bakanlığı tarafından 'yasal olarak uygulanabilir' olmadığı gerekçesiyle engelleniyor. Ancak bu durum karşısında Gove, hükümet içindeki muhalifleri 'oligark savunucuları' olmakla suçladı. Dışişleri Bakanı James Cleverly ve Hazina Bakanı John Glen, fikirle ilgili çekincelerini sürekli olarak dile getiriyor.
Bu öneriyle birlikte Rus oligarkların milyonlarca lira değerindeki evleri merak konusu oldu.İşte İngiltere'de bulunan Rus oligarkların evleri:
KENSINGTON PALACE
Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in Kensington Palace Gardens'ta 15 yatak odalı bir malikanesi var. Evin değerinin 150 milyon sterlin (yaklaşık 2 milyar 887 milyon) olduğu düşünülüyor.