Rusların çekildiği Herson'daki hasar uydudan görüntülendi
Rus güçlerinin çekildiği Ukrayna'nın Herson kenti uydudan görüntülendi. Kente su sağlayan bir barajın ve bazı köprülerin ağır hasar aldığı uydu görüntüleriyle gözler önüne serildi.
ABD’li teknoloji şirketi Maxar, Rusya'nın Herson’dan çekilmesinin ardından Ukrayna'nın günetşnde yer alan Nova Kakhovka barajındaki büyük hasarın görüntülerini paylaştı.
Maxar, dün çekilen görüntülerin Dinyeper nehrinin üzerindeki köprülerde yer alan hasarı da ortaya koyduğunu bildirdi.
"RUSYA ÇEKİLMEDEN ÖNCE KASTEN ZARAR VERDİ"
Maxar tarafından yapılan açıklamada, "Uydu görüntüleri Rusların Herson'dan Dinyeper nehri boyunca geri çekilmesinin ardından birkaç köprüde ve Nova Kakhovka barajına önemli hasarlar verdiğini gösteriyor” denildi. Şirket, barajın kuzey kısmının ve savak kapılarının bazı bölümlerinin "kasten yok edildiğini" öne sürdü.
Bu haftanın başlarında ise Rusya, Ukrayna'yı barajı bombalamakla suçlamıştı.
Diğer taraftan Herson, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında komşu Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya'nın ele geçirdiği tek bölgesel başkentti.