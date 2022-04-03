Rusların geri püskürtüldüğü şehirde kan donduran görüntüler

"SİVİLLERİ KORUYABİLMEMİZ İÇİN BİZE SİLAH VERİN"

Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.