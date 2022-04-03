Rusların geri püskürtüldüğü şehirde kan donduran görüntüler
Ukrayna ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği Buça şehrinde elleri arkadan bağlı, kafalarından vurularak öldürülmüş sivillere ait cesetler bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan cansız bedenlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.
"SİVİLLERİ KORUYABİLMEMİZ İÇİN BİZE SİLAH VERİN"
Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.